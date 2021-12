to narzędzie do poprawiania jakości barw w materiałach wideo. Do tego celu wykorzystuje zaawansowaną technologię motion tracking (śledzenie ruchu), usprawniającą edytowanie barw w filmach. Algorytm inteligentnie na bieżąco dobiera odpowiednią temperaturę barw.

Do dyspozycji oddano szereg narzędzi umożliwiających wprowadzanie zmian obejmujących cały klip jak i wybrane fragmenty. Warto dodać, że wiele parametrów można ustawić za pomocą suwaków np. poziom oświetlenia, saturacja, tonacja, odcień barwy. CyberLink ColorDirector pozwala na stworzenie swojej własnej palety barw. W przypadku, gdy takowej nie zdecydujemy się stworzyć, warto skorzystać z gotowych szablonów. Oprogramowanie daje możliwość przesyłania swoich materiałów bezpośrednio na serwis YouTube. Przed rozpoczęciem wysyłania wystarczy podać tytuł filmu, opis oraz jakość (SD, 480p, 720p i 1080p).