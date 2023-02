Avid Media Composer | First to darmowa wersja popularnego oprogramowania do montażu wideo, które cieszy się zainteresowaniem nie tylko wśród amatorów, ale również profesjonalistów. Narzędzie zostało wykorzystane bowiem przez twórców Gwiezdnych Wojen, Hobbita czy Marsjanina.

Wersję darmową charakteryzuje dokładnie ta sama funkcjonalność co pełną. Oprogramowanie posiada ograniczenie jednak w postaci możliwości pracy z maksymalnie czterema ścieżkami wideo oraz ośmioma ścieżkami audio.

Avid Media Composer First dysponuje nie tylko obszerną bazą rozmaitych filtrów, efektów, przejść, korekcji barw, ale również pozwala udostępniać przygotowane materiały na serwisy takie jak Facebook, Vimeo czy YouTube.