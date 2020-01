Adobe After Effects CC to bardzo zaawansowany program do tworzenia profesjonalnych animacji i porywających efektów wizualnych - dzięki elastycznym, oszczędzającym czas narzędziom o niezrównanym potencjale twórczym.

Aplikacja posiada setki prostych w obsłudze efektów wizualnych, przejść czy tekstu. Program After Effects pozwala tworzyć animowane grafiki oraz efekty specjalne z zachowaniem branżowych standardów. Co ważne aplikacja doskonale integruje się z innymi produktami marki Adobe (m. in. Premiere Pro, Photoshop czy Illustrator) co pozwala na efektywną pracę. Najważniejsze zalety After Effects to efektywność, wydajność oraz wszechstronna kontrola.Oprogramowanie firmy Adobe oferuje też możliwość korzystania z zaawansowanych skryptów, rozszerzających funkcjonalność aplikacji.

Uwaga:

Program dostępny jest w wersji próbnej i możemy go testować przez okres 30 dni.

Pobieranie oprogramowania odbywa się za pośrednictwem strony internetowej lub przy użyciu usługi wspomagającej pobieranie i zarządzanie produktami firmy Adobe - Creative Cloud. Obydwie metody wymagają zalogowania się lub utworzenia konta użytkownika na serwerze Adobe.