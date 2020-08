ACDSee Video Studio to rozwiązanie stworzone specjalnie dla miłośników obróbki materiałów wideo. Wraz z nim dokonamy wielu modyfikacji ścieżki audiowizualnej w oparciu o linię czasu.

Oprócz edycji istniejących plików wideo nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć swój własny klip. Efekty naszej pracy z łatwością możemy opublikować na popularnych serwisach jak YouTube, Facebook czy Twitter bezpośrednio z poziomu programu. Obsługiwana jest większość formatów w tym MP4, AVI, WMV, MOV, M4V, MKV oraz MP3.

Orientację w obszernej bazie ułatwia biblioteka z przechowywanymi próbkami, które można w dowolnym momencie przenieść do obszaru roboczego i poddawać je dalszej obróbce jak przycinanie, łączenie, kopiowanie czy synchronizowanie. Nie mogło również zabraknąć efektów przejść spajających projekt w całość. Nic nie stoi na przeszkodzie, by gotowe efekty dostosowywać do własnych potrzeb poprzez zmianę częstotliwości czy prędkości animacji.

ACDSee Video Studio to także intuicyjne możliwości z zakresu nagrywania tego, co się aktualnie dzieje na ekranie. Przechwytywany jest nie tylko obraz, ale również każdy dźwięk. Gotowy zrzut można opatrzyć znakiem wodnym, komentarzem czy znacznikiem czasu. Wspomniane znaki wodne dotyczą nie tylko zrzutu ekranu, ale również wideo.

Gdy tylko projekt nabiera kształtów, warto skorzystać z opcji jego podglądu, co znacząco ułatwi nanoszenie dalszych poprawek. W celu polepszenia interakcji z widzami warto także rozważyć skorzystanie z funkcji nagrywania głosu z mikrofonu.

Przed rozpoczęciem korzystania z wersji próbnej należy dokonać rejestracji programu.