Testy na prawo jazdy 2020 kat. ABCDT - pytania oficjalne to program przygotowujący do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, zawierający oficjalne pytania identyczne jak na egzaminie państwowym! Program zapewnia świetne przygotowanie do nowych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Testy na prawo jazdy 2020 zawiera pytania podzielone na podstawowe i specjalistyczne. Oprogramowanie stworzone z myślą o przyszłych kierowcach zdających egzamin zgodne z bazą Ministerstwa na rok 2020



W programie dostępne są pytania w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim.



Pytania w programie pochodzą z oficjalnej bazy, czyli są takie same jak na egzaminie państwowym. Na pytania odpowiada się TAK lub NIE (część podstawowa) oraz ABC (pytania specjalistyczne). Zgodnie z nowymi zasadami tylko jedna odpowiedź może być prawidłowa. W teście nie można wracać do poprzednich pytań. Każde pytanie posiada wagę punktową zależną od związku z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po osiągnięciu w teście cnm 68 z 74 możliwych punktów.



W trybie nauki i testu program zapamiętuje błędnie udzielone odpowiedzi pozwalając na szybką powtórkę trudnych pytań. Oprócz modułów nauki i testu program zawiera aktualny kodeks drogowy, taryfikatory mandatów i punktów karnych, statystyki, zdjęcia z budowy pojazdów egzaminacyjnych, zestaw znaków drogowych i wiele innych.



Program Testy na prawo jazdy 2020 kategorii ABCDT oferuje przede wszystkim rozszerzoną bazę pytań przygotowujących do nowego egzaminu na prawo jazdy. W programie Testy na prawo jazdy 2018 znajduje się obecnie łącznie około 2650 pytań dla kategorii ABCDT, które bardzo pomagają w opanowaniu materiału wymaganego na egzaminie państwowym. To jak cennym materiałem edukacyjnym jest program Testy na prawo jazdy można zauważyć nie tylko po olbrzymiej ilości pytań w nim zawartych, ale także po sposobie jego działania. Mianowicie, oprócz wspomnianych pytań, bardzo przydatna jest funkcja, która zapamiętuje niepoprawne odpowiedzi, tak aby kursant mógł w każdej chwili wrócić do tych z pytań, które sprawiły mu największe trudności. Program Testy na prawo jazdy daje możliwość przerabiania pytań jedno po drugim, oraz wylosowania testu tak jak na egzaminie państwowym. Każde pytanie w testach na prawo jazdy posiada przypisaną wagę punktową. Egzamin zostaje zaliczony, gdy osiągniemy minimalną wymaganą liczbę punktów.



Nowe testy na prawo jazdy 2020 to nowa aplikacja, która powstała na bazie pierwszej wersji tego programu, wydanej po zmianie pytań egzaminacyjnych. W nowej wersji dodano oficjalną bazę pytań oraz naniesiono poprawki, wprowadzono również liczne zmiany w interfejsie i działaniu programu. W programie znajduje się wiele uzupełniających materiałów, które tradycyjnie już zostały zebrane w jedno miejsce. Materiały te to kodeks drogowy, zestaw znaków, taryfikatory, budowa samochodów egzaminacyjnych i wiele innych.



Uwaga:

Wersja próbna pozwala na trzykrotne uruchomienie programu. Po przekroczeniu tego limitu, zostaniemy poproszeni o zakupienie kodu aktywacyjnego, który odblokuje program bez ograniczeń czasowych.