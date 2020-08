Wise Care 365 to bezpłatna wersja popularnego pakietu do naprawy i optymalizacji systemu operacyjnego. Jest łatwy, prosty i co najważniejsze skuteczny podczas oczyszczania, defragmentowania i optymalizacji rejestru systemowego oraz całego komputera.



Program charakteryzuje się czytelnym i eleganckim interfejsem użytkownika, obsługą w języku polskim oraz zestawem najważniejszych narzędzi do optymalizacji pracy systemu operacyjnego. Wise Care 365 oferuje możliwość wykonania wszystkich operacji jednym kliknięciem myszki. Program dostępny jest również w wersji komercyjnej – Professional, w której znajdziemy więcej dodatkowych narzędzi i funkcji.





Wise Care 365 umożliwia m.in:

oczyszczanie rejestru systemowego i pozostałych lokacji na dysku twardym (usuwa niepotrzebne pliki i ślady aktywności użytkownika),

defragmentację rejestru systemowego, która zwiększy stabilność i szybkość działania systemu,

wyszukiwanie niepotrzebnych plików i odzyskiwanie miejsca na dysku,

defragmentację poszczególnych partycji na dysku twardym,

zarządzanie aplikacjami uruchamianymi wraz ze startem systemu,

wymazywanie dysku i śladów aktywności użytkownik,

dogłębne usuwanie plików, bez możliwości ich przywrócenia,

możliwość wygenerowania hasła, zwiększający poziom bezpieczeństwa,

możliwość tworzenia kopii zapasowej rejestru systemowego,

możliwość zmiany motywu graficznego interfejsu użytkownika.



Uwaga:

Spolszczenie do programu jest dostępne na tej stronie.