umożliwia korzystanie z systemu Windows na swój sposób i dbanie o jego dobro każdego dnia. Możemy w prosty i bezpieczny sposób skonfigurować, zoptymalizować, naprawić a nawet dostosować system operacyjny - oszczędzając przy tym czas.

Wintoys oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji systemowych w jednym miejscu. Dzięki niemu utrzymamy go w czystym, zdrowym i produktywnym stanie, mając do dyspozycji najbardziej przydatne opcje konfiguracyjne.

Przy jego użyciu, możemy łatwo usprawnić działanie systemu oraz poprawić jego wydajność, korzystając z różnych ustawień systemowych, dostępnych z poziomu oprogramowania. Poprawimy też płynność w grach wideo (zwiększymy liczbę klatek na sekundę) oraz usprawnimy działanie najbardziej wymagających aplikacji (na przykład programy graficzne lub programistyczne). Przejmiemy też kontrolę nad reklamami i ustawieniami związanych z prywatnością użytkownika.

Wintoys pozwoli nam zarządzać zainstalowanymi aplikacjami oraz usługami systemowymi. Możemy też dostosować wygląd systemu, eksplorator plików czy menu start. Nie mogło w nim również zabraknąć narzędzi do przyspieszania uruchamiania systemu, zarządzania energia i usypaniem systemu czy innymi, istotnymi funkcjami do modyfikowania ustawień związanych ze sterownikami czy aktualizacjami systemowymi.