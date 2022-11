WinUtilities Free to darmowy zestaw narzędzi przeznaczonych do oczyszczania i przyśpieszania działania systemu operacyjnego. Jedną z najważniejszych funkcji w programie jest czyszczenie systemu poprzez usuwanie nieużywanych danych i plików z dysku twardego oraz zbędnych i błędnych wpisów w rejestrze systemowym. Moduł ten oferuje również możliwość całkowitej deinstalacji programów, których nie można usunąć w normalny sposób.



Drugie przydatne narzędzie służy do optymalizacji systemu Windows, za pomocą którego możemy usunąć z przeglądarki internetowej Internet Explorer zbędne wtyczki oraz toolbary. Oprócz tego pozwala na monitorowanie ilości używanej pamięci operacyjnej, a także umożliwia zarządzanie programami uruchamianymi przy starcie systemu. Oferuje też możliwość defragmentacji dysku twardego, w celu zwiększenia wydajności komputera.



Kolejne narzędzie odpowiada za bezpieczeństwo systemu, w którym oczyścimy historię przeglądanych stron internetowych oraz folder zawierający wszystkie pliki tymczasowe. Ponadto monitoruje uruchomione procesy w tle i w razie potrzeby możemy je wyłączyć. Zabezpiecza wybrane pliki przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem oraz pozwala na odzyskiwanie przypadkowo skasowanych plików.



WinUtilities Free Edition oferuje również możliwość zabezpieczenia hasłem dokumentów, zdjęć lub innych ważnych danych. Wyszukuje zduplikowane pliki oraz potrafi również tworzyć kopię rejestru systemowego. Dodatkowo oprogramowanie posiada opcję, która dostarcza pełnych informacje o komputerze użytkownika. Z nich odczytamy między innymi dokładną wersję systemu operacyjnego oraz inne niezbędne informacje odnośnie pozostałych podzespołów bazowych.



Program dostępny jest również w płatnej wersji WinUtilities Professional Edition, która wzbogacona została o dodatkowe opcje zabezpieczające dostęp do plików.