to oprogramowanie oferujące dostęp do dodatkowych ustawień systemowych. Głównym zadaniem aplikacji jest wspomaganie użytkownikom w dostosowywaniu systemu Windows poprzez alternatywny dostęp do dodatkowego interfejsu konfiguracyjnego.

Otrzymujemy dostęp do panelu sterowania, zapewniając łatwiejszy wgląd do opcji zarządzania systemem operacyjnym.