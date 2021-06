WashAndGo to aplikacja służąca do bieżącego utrzymywania porządku w systemie. Program pozwala na usuwanie niepotrzebnych plików czy też folderów tymczasowych, dba o rejestr systemowy, usuwa także ślady korzystania korzystania z różnych programów.



Ponadto aplikacja została wyposażona w pakiet narzędzi służących między innymi do: bezpiecznego kasowanie danych, odinstalowywania programów i odblokowywania zablokowanych plików.