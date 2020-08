Ultimate Boot CD to pakiet narzędzi systemowych i diagnostycznych, przeznaczony jest do uruchamiania z płyty bootowalnej przed startem systemu.



Pakiet narzędzi dostępny jest jako obraz płyty ISO więc należy nagrać go na nośnik, a następnie uruchomić przed startem systemu. W ten sposób użytkownik uzyska dostęp do kilkudziesięciu przydatnych narzędzi, np.: diagnostyka dysków twardych, klonowanie zawartości dysków, czyszczenie dysków, testowanie pamięci, informacje o systemie, odzyskiwanie systemu Linux, narzędzia antywirusowe i sieciowe.