System Ninja to bezpłatna aplikacja powstała z myślą o usuwaniu zbędnych plików z dysku komputera. To główna lecz nie jedyna funkcja tego programu, gdyż dodatkowo został on wyposażony w inne moduły przeznaczone do konserwacji systemu.

System Ninja skanuje dysk komputera w poszukiwaniu plików, które mogą zostać bezpiecznie usunięte w celu przyspieszenia działania PC.

Startup Manager - menadżer uruchamiania, pozwalający w wygodny sposób ustalić, które aplikacje będą uruchamiane wraz z systemem,

FileAnalyzer- moduł odpowiadający za informacje o pliku, dostarcza takich danych jak sumy MD5, SHA1, SHA256, data utworzenia i ostatniej modyfikacji, rozmiar pliku itp,

Process Manager - menadżer procesów pozwalający za pomocą kilku kliknięć zakończyć niechciane programy (nawet wiele jednocześnie). Dodatkowo automatycznie podświetlane są procesy często związane z wirusami i programami szpiegującymi.

Narzędzie nie wymaga instalacji, a z jego obsługą powinni poradzić sobie nawet początkujący użytkownicy.