Opis Seer 0.8.1

Seer jest to miniaturowe narzędzie, które zasadniczo oferuję jedną, ale za to bardzo przydatną funkcję. Otóż pokazuje podgląd pliku bez konieczności otwierania, czyli coś, czego użytkownicy Windowsa mogli pozazdrościć korzystającym z MacOS-a. Po instalacji wystarczy tylko zaznaczyć wybraną pozycję, a następnie nacisnąć spację. Dzięki temu program radykalnie skraca czas przeglądania np. plików PDF. Co więcej, doskonale radzi sobie ze zdjęciami, a także materiałami wideo.