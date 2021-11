Secure Eraser Standard Edition to aplikacja, która pomoże użytkownikowi w oczyszczeniu całego dysku twardego ze zbędnych, nieużywanych plików. Program wyróżnia się czytelnym wyglądem i intuicyjnym interfejsem oraz szybkością funkcjonowania.

W programie znajdziemy w zaawansowany i bardzo skuteczny mechanizm oczyszczający wszystkie sektory dysku twardego, zawierające unikalne pliki, które w prosty sposób można przywrócić bądź nadpisać. Secure Eraser wyczyści również dane, które w pewny sposób wpływają na wydajność systemu operacyjnego.

Podczas usuwania i oczyszczania dysku, Secure Eraser korzysta z różnych technologii wspomagających kasowanie danych. Wśród nich warto wymienić m.in. US DoD 5220.22-ME, US DoD 5220.22-M ECE, niemiecki standard, Peter Gutmann standard). Aplikacja tworzy wpisy w menu kontekstowym dla różnych plików i folderów, w celu umożliwienia szybszego dostępu do funkcji usuwania danych z komputera.