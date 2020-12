Uniwersalny asystent schowka, w którym możemy przechowywać historię skopiowanych tekstów i obrazów.

W programie można przechowywać najczęściej używanie fragmenty tekstu aby później w dowolnej chwili uzyskać do nich błyskawiczny dostęp. To samo dotyczy zdjęć, które w prosty sposób przechowujemy w schowku by następnie je wkleić do dowolnej aplikacji.