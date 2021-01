Process Monitor to darmowe narzędzie stworzone przez firmę Microsoft, przeznaczone do monitorowania i zarządzania w czasie rzeczywistym systemu plików, rejestru i wszystkich aktywnych procesów. Warto wspomnieć, że aplikacja wchodzi też w skład popularnego pakietu Sysinternals Suite i łączy w sobie cechy dwóch popularnych narzędzi Filemon i RegMon.



Program Process Monitor może służyć również jako narzędzie do rozwiązywania problemów w systemie operacyjnym i wykrywania złośliwego oprogramowania znajdującego się na dysk twardym. Rejestruje wszystkie zachodzące operacje oraz wyświetla ich czas uruchamiania. Interfejs programu jest bardzo wygodny w obsłudze i znajdziemy w nim same przydatne opcje do zarządzania systemami plików i monitorowania zmian zachodzących w rejestrze systemowym.



Process Monitor oferuje też filtrowanie różnych zdarzeń według aktywnej sesji, nazwy użytkownika oraz identyfikatora. W trakcie korzystania z aplikacji można wyłączyć wyświetlanie działających procesów, zmiany w rejestrze i systemie plików oraz odczyty ruchu sieciowego.