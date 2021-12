PC Auto Shutdown to narzędzie, za pomocą którego ustawimy komputer tak, by automatycznie wyłączał się, wylogowywał lub przechodził w stan uśpienia w zadanym przez nas czasie. Interfejs użytkownika opiera się na intuicyjnym kreatorze, który krok po korku prowadzi nas do utworzenia schematów działania.

Program może jednocześnie obsługiwać więcej niż jeden harmonogram. Dodatkowo, możemy również zdefiniować skróty klawiaturowe do szybkiego wyłączenia komputera. PC Auto Shutdown pozwala również na automatyzację usuwania plików z kosza czy plików tymczasowych podczas wyłączania komputera.