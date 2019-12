Microsoft Edge Chromium Blocker Toolkit

to niewielkie narzędzie przy użyciu którego zablokujemy automatyczne pobieranie i instalację przeglądarki Microsoft Edge na silniku Chromium.

Jak skorzystać z programu? Przedstawiamy dwie różne instrukcje:

1. Wpisujemy w pasku wyszukiwania w Windowsie fraze CMD i uruchamiamy wiersz poleceń jako administratorzy. Następnie za pomocą komendy cd przeniesimy się do katalogu ze skryptem i uruchomiamy EdgeChromium_Blocker.cmd. Teraz wystarczy wpisać EdgeChromium_Blocker.cmd /B, by dodać wpis do Rejestru, który zablokuje pobranie Edge'a Chromium przez Windows Update. Aby usunąć klucz i pozwolić na automatyczną aktualizację, wystarczy wpisać EdgeChromium_Blocker.cmd /U.

2. Druga metoda jest nieco prostsza i opiera działanie na szablonach administracyjnych zasad grupy. Należy spokiować wypakowany z pobranej paczki plik o nazwie EdgeChromium_Blocker.admx do folderu C:\Windows\PolicyDefinitions i EdgeChromium_Blocker.adml do C:\Windows\PolicyDefinitions\pl-PL. To wszystko.