GeekUninstaller to darmowe i zarazem niewielkie narzędzie przeznaczone do usuwania wszystkich programów zainstalowanych w systemie Windows. Aplikacja charakteryzuje się prostym interfejsem, który wyróżnia się minimalizmem i skromną ilością dostępnych funkcji. Geek Uninstaller jest szybki, prosty i co najważniejsze posiada zaawansowany mechanizm do usuwania aplikacji i wszystkie ich pozostałości na dysku twardym.



Program wyświetla wszystkie zainstalowane pogramy, biblioteki oraz poprawki do systemu Windows. Obok nazwy wyświetla też rozmiar pliku i datę instalacji. Warto wspomnieć o tym, że w dolnej części aplikacji, znajduje pole do wyszukiwania aplikacji na dysku twardym oraz pasek informujący o włącznej liczbie zainstalowanych programów.



Każdy program możemy odinstalować z dysku, wyszukać o nim najważniejszych informacji w przeglądarce, a także odnaleźć odpowiednie wpisy w rejestrze systemowym należące do tego programu. Geek Uninstaller posiada też narzędzia do eksportowania listy programów do pliku HTML.

Uwaga:

Program dostępny wyłącznie do użytku osobistego.