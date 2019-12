GameSwift jest przyjaznym w użytkowaniu programem, dzięki któremu przyspieszymy działanie komputera i sprawimy, że będzie stabilniejszy, a praca znacznie bardziej efektywna.

Tym, co go wyróżnia jest maksymalnie uproszczona obsługa ograniczająca się do zaledwie kilku kliknięć. Również sam interfejs stylizowany na Metro jest miły dla oka.

GameSwift skanuje nasz komputer w poszukiwaniu elementów mogących obciążać system oraz generujących błędy. Program automatycznie wyłącza zbędne efekty wizualne, które negatywnie wpływają na wydajność. Dodatkowo, aplikacja tak instruuje procesor, by największą moc przeznaczał na programy działające w trybie pełnoekranowym, co odbije się pozytywnie na wydajności m.in. w grach wideo. Co więcej, zarządza operacjami odczytu i zapisu na dysku twardym oraz pamięcią RAM. GameSwift sprawia także, że nasz system uruchamia się zauważalnie szybciej, a liczba klatek na sekundę w grach wyraźnie wzrasta. Wszelkie zmiany wprowadzane przez oprogramowanie są permanentne.