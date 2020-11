FileMenu Tools to narzędzie służące do edytowania menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) systemu Windows. Aplikacja pozwala na dodawanie do menu opcji pozwalających na wykonywanie operacji na plikach, a także opcje umożliwiające uruchomianie zewnętrznych programów. Program posiada czytelny interfejs i intuicyjną obsługę, dzięki czemu brak polskiej wersji językowej nie powinien stanowić problemu.

Uwaga:

Aby korzystać z polskiej wersji językowej, należy w opcjach Language pobrać polskie tłumaczenie a następnie je aktywować.