Event Log Explorer jest to program do monitorowania i przeprowadzania analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz działaniem systemu operacyjnego wraz ze wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami. Program zastępuje wbudowaną usługę Windows Event Viewer.



Za pomocą tego narzędzia możemy śledzić wszystkie tworzone logi oraz zdarzenia, analizować wszystkie zmian zachodzące w sieci, a także zarządzać wszystkimi plikami i programami. Aplikacja Event Log Explorer posiada wbudowaną, szybką wyszukiwarkę oraz zawiera przydatne opcje do przeprowadzania archiwizacji rejestru zdarzeń i drukowania. Program oferuje też zaawansowane filtrowanie, poprzez użycie różnych kryteriów. Warto dodać, że aplikacja jest kompatybilna z bazą danych wiedzi EventID. Com i Microsoft Knowledgebase. Umożliwia też odczytywanie danych binarnych oraz uszkodzonych plików EVT.

Program domyślnie dostepny jest w wersji próbnej. W celu uzyskania wersji darmowej, należy po uruchomieniu programu nacisnąć link z nazwą "Get Free License Now" i zostaniemy przekierowani na stronę producenta, aby dokonać darmowej rejestracji.