Clipdiary to niewielkie narzędzie pozwalające na zarządzanie zawartością schowka systemowego. Gdy korzystamy z tradycyjnego schowka, dane przechowywane są przez krótki czas do momentu zastąpienia przez inne dane bądź do momentu wyłączenia komputera.

Clipdiary umożliwia dokonywanie podglądu tego, co znajduje się w schowku. Uruchamia się ze startem systemu i działa w tle skrzętnie zapisując wszystko, co zostało skopiowane. Istnieje możliwość zapisu bazy w pliku tekstowym, RTF, BMP, HTML lub innych formatach.