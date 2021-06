to niezwykle użyteczne narzędzie, które przechwytuje niemal wszystko co skopiujemy do schowka systemowego, a następnie pozwala nam wybrać i wkleić zapisany obiekt ze schowka do dowolnego miejsca - na przykład do uruchomionego programu.

ClipAngel to podręczne narzędzie zaprojektowane głównie dla osób pracujących przy komputerze, które usprawnia pracę w systemie Windows. W porównaniu do domyślnego schowka systemowego, ClipAngel jest znacznie bardziej rozbudowany i przystępny dla użytkownika. Wszystkie skopiowane obiekty do schowka są zapisywane w programie i nie znikają po ponownym uruchomieniu komputera.

W dowolnym momencie możemy przejrzeć całą historię obiektów zapisanych w schowku, a także wygodnie wybrać jeden z nich i wkleić do dowolnego miejsca na ekranie pulpitu.

Program ClipAngel obsługuje takie formaty schowka jak: html, RTF, a także pliki tekstowe czy nawet obrazy. Potrafi filtrować obiekty w schowku według znaków, typu klipów itp.