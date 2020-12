Avira System SpeedUp to zaawansowane narzędzie stworzone do optymalizacji systemu operacyjnego Windows. Za jego pomocą zwiększymy wydajność naszego komputera i oczyścimy go ze zbędnych śmieci znajdujących się na dysku twardym. Dotyczy to plików, danych, dokumentów, cookie, logów i innych gromadzonych aplikacji.

Program oferuje możliwość wykonania wszystkich operacji jednym kliknięciem myszki. Usunie nieużywane pliki, które zajmują zbyt dużo miejsca na nośniku, oczyści pozostałości z dysku i usunie zbędne dane z rejestru systemowego. Co więcej, dodatkowe narzędzie, Smart Deframgenter zoptymalizuje rozmieszczenie wszystkich danych na dysku twardym tak, aby czas dostępu do nich był jak najkrótszy.

Avira System Speedup składa się z dwóch podstawowych modułów o nieco innych zastosowaniach. System Cleaner usuwający wszelkiej maści śmieci oraz System Optimizer odpowiedzialny za zarządzanie procesami i aplikacjami uruchamianymi wraz ze startem systemu. Wśród dodatkowych narzędzi nie zabrakło tych do pozbywania się duplikatów plików, danych o zerowym rozmiarze czy pustych folderów. Istnieje również możliwość zaszyfrowania lub odszyfrowania wskazanych danych. Warto wspomnieć o module do tworzenia kopii zapasowej, defragmentacji czy przywracania uszkodzonego sektora MBR.

Uwaga:

Wersja darmowa jest ograniczona w stosunku do wersji PRO. Niektóre funkcje nie są aktywne..