Ashampoo WinOptimizer FREE to bezpłatne narzędzie dbające o to aby komputer był czysty od zbędnych plików i działał szybko i sprawnie.



Utrzymanie niezawodności systemu Windows w dużej mierze zależy od poczynań użytkownika. Jeżeli system nie jest regularnie czyszczony może dojść do zgromadzenia zbyt dużej ilości cyfrowych śmieci co prowadzi do spowolnienia pracy.



Dzięki Ashampoo WinOptimizer FREE utrzymanie porządku w systemie operacyjnym jest niezwykle proste. Oprócz narzędzi do usuwania zbędnych plików, program zadba również o defragmentację dysków twardych i kompleksową optymalizację rejestru.