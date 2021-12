Advanced System Optimizer to narzędzie typu wszystko w jednym (all in one). Program służy do optymalizacji pracy z systemem operacyjnym. W skład programu wchodzi wiele małych narzędzi, które wspomagają czyszczenie i naprawianie błędów.



Program umożliwa tworzenie kopi bezpieczeństwa rejestru przez jego czyszczeniem. Dzięki temu, w razie występowania błędów po czyszczeniu rejestru, możemy powrócić to wcześniejszej konfiguracji.



Wśród wielu ciekawych funkcji warto wspomnieć o: czyszczenie dysków twardych oraz rejestru, edycja autostartu, optymalizacja pamięci, defragmentacja dysków, optymalizacja ustawień systemowych, informacja o sprzęcie i oprogramowaniu, bezpieczne usuwanie plików, skanowanie w poszukiwaniu spyware, organizer plików multimedialnych, tworzenie kopii zapasowej plików, bezpieczne usuwanie programów, blokowanie aplikacji, wyszukiwanie duplikatów plików, naprawianie archiwów w formacie zip, optymalizacja wyglądu systemu, itd.



Uwaga!

Wersja testowa jest funkcjonalna przez 30 dni od dnia instalacji.