[email protected] Boot Disk

to aplikacja w skład której wchodzi szereg narzędzi do wykonania rozruchu komputera, określenie jego uruchamiania, konfiguracji oraz do wyszukania rozmaitych problemów związanych z pracą systemu.

Znajdziemy w niej defragmentator dysków czy też udoskonalony system zarządzania plikami, pozwalający przeglądanie, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie i wyszukiwanie plików i folderów. Active Boot Disk charakteryzuje brak ingerencji w pliki systemowe.

Kluczowe funkcje:

funkcja Dual-boot (DOS + Windows),

zawiera Active Disk Image,

nowy proces aktywacji nie wymaga ponownej instalacji,

Data CD/DVD do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych,

dostęp do sieci za pośrednictwem protokołu TCP/konfigurator sieci IP,

Uwaga!

W bazie plików można pobrać wersję programu dla systemów Windows oraz DOS.