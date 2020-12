ReSharper C++ to oprogramowanie rozwijające funkcjonalność środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio. Dodatek znacząco usprawnia proces programowania w języku C++. Narzędzie pozwala chociażby na szybką obróbkę nawet dużych fragmentów kodu, a także na bieżąco odnajduje błędy dzięki temu, że kod kompilowany jest na bieżąco.

ReSharper C++ dysponuje bardzo zaawansowanym systemem kontroli kodu, a zwłaszcza parametrów biorąc pod uwagę nazewnictwo czy ryzyko powstania np. null reference. Co ciekawe, program sugeruje użytkownikowi stosowanie alternatywnych konstrukcji jak np. zastąpienie pętli for wykorzystując LINQ. Implementacja sugerowanych podpowiedzi odbywa się jednym kliknięciem co istotnie podnosi wydajność pracy.

Dużym ułatwieniem jest także system kompletacji kodu. Przykładowo gdy zawiera on dużo długich nazw, wystarczy podać kilka pierwszych liter, by reszta została automatycznie uzupełniona. ReSharper C++ łączy w sobie wiele opcji do refaktoringu jak np. wyodrębnianie klas, interfejsu, metod, konwertowanie funkcji ze statycznych na instancyjne.