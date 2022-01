Plitch to bezpłatne narzędzie instalowane na komputerze, które umożliwia wygodne ingerowanie w zasady gier wideo. Obsługuje ponad 3000 tytułów dostępnych na rynku oraz około 41 tysięcy kodów.

Obsługa programu jest bardzo prosta. Wyróżnia ja rozbudowany i przejrzysty interfejs, w którym zaprojektowano specjalne SI do wyświetlania statystyk i rekomendacji.

Dzięki aplikacji Plitch możemy korzystać z kodów do wybranej lub ulubionej gry. A wszystko po to, aby bawić się po swojemu. Na przykład nieskończony zasób gotówki w Anno 1800 daje możliwość projektowania naprawdę ciekawych miast. Natomiast kod na nieskończoną ilość amunicji pozwala niektórym czerpać jeszcze więcej frajdy w FPS-ach.

Narzędzie stworzone przez firmę MegaDev według zapewnień twórców nie ingeruje w kod źródłowy żadnej z gier. Nie psuje też zabawy innym, gdyż można z niego korzystać wyłącznie w grach dla jednego gracza.

Uwaga:

Z PLITCHa można korzystać za darmo uzyskując dostęp do ponad 16 tysięcy modyfikacji rozgrywki, albo skorzystać z planu subskrypcyjnego, który daje m.in. dostęp do wszystkich kodów, możliwość brania udziału w konkursach oraz dostęp do dodatkowych aplikacji towarzyszących usłudze.