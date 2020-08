Enterprise Architect to rozbudowane środowisko oparte o język UML, stworzone do projektowania, analizy czy wizualizacji działania oprogramowania. Wizualne modelowanie aplikacji bazuje na komponentach sprawiających, że finalny produkt spełni wszelkie założenia i wymagania rynku.

Bogata biblioteka elementów usprawnia realizowanie wizji projektanta, a przeglądarka projektu ułatwia orientację w całej zawartości. Enterprise Architect pozwala na dowolną edycję wszelkich relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami, a także symulację ich działania.

Narzędzie posiada również wbudowany edytor kodu w językach ActionScript, C, C#, C++, Delphi, Java, PHP, Python, Visual Basic 6 oraz Visual Basic .NET. Środowisko spełni swoje zadanie również w inżynierii wstecznej, czyli generowaniu modelu na podstawie kodu źródłowego.

Warto również podkreślić, że obsługiwane są takie standardy modelowania jak UML 2.4, BPMN 2.0, SysML 1.2 a także BPEL 2.0.

Narzędzie dostępne jest w 30 dniowej wersji testowej.