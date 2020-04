Opis DynamicPDF PrintManager 4.10

DynamicPDF PrintManager to łatwy w użyciu interfejs API, który pozwala programistom zautomatyzować drukowanie PDF (wysyłanie pliku PDF do rzeczywistego urządzenia drukarki) z poziomu dowolnej aplikacji .NET (C # lub VB.NET). PrintManager pozwala zarządzać wieloma zadaniami drukowania, sprawdzać ustawienia drukarki i obsługiwać udane lub niedane wydruki za pomocą interfejsu API, który jest intuicyjny i łatwy do nauki.