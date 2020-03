Opis Altova UModel 2020

Altova UModel to służy do tworzenia modeli oprogramowania i projektów baz SQL przy pomocy UML. Możliwe jest generowanie kodu Java, C#, Visual Basic .NET i skryptów SQL z modeli UML. UModel obsługuje wszystkie 14 typów diagramów UML 2 i dodaje unikalny schemat do modelowania XML w języku UML.