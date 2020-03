Opis Altova StyleVision 2020

Altova StyleVision to zaawansowany wizualny arkusz stylów i projektant raportów do przekształcania danych XML, XBRL i bazy danych do HTML, RTF, PDF, OOXML/Word 2007 i Authentic e-Forms. StyleVision obsługuje XSLT, XSL:FO, CSS, JavaScript i wszystkie inne główne bazy danych. Dostępny jest w wersjach 32-bitowych, 64-bitowych, StyleVision jest zoptymalizowany do publikowania pojedynczego źródła, a nawet potrafi się zintegrować z Visual Studio i Eclipse.