Opis Altova SchemaAgent 2020

Altova SchemaAgent to graficzne narzędzie do analizy i zarządzania schematami XML, plikami XSLT, WSDL, a także przeglądaniem plików używanych w projektach w programie Altova MapForce. SchemaAgent automatycznie znajduje odpowiednie pliki w ścieżce wyszukiwania i wyświetla pliki jako pulę zasobów, co umożliwia tworzenie złożonych dokumentów z elementów istniejących plików rozproszonych w sieci.



Sprzyja to projektowaniu skompresowanych plików, na podstawie których grupa użytkowników może się standaryzować i ułatwić ponowne wykorzystanie plików w celu skrócenia czasu programowania. Wystarczy przeciągnąć plik z eksploratora na panel projektu, a menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pozwala wyświetlić wszystkie odnośniki, odniesienia, powiązane i połączone schematy XML, pliki XSLT, WSDL i / lub MapForce jako komponenty graficzne.