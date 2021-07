Wise Toys to zestaw przydatnych aplikacji i narzędzi, które usprawnią pracę na komputerze.

WiseToys posiada narzędzie do przeprowadzania zmiany nazwy plików, generowania kodów QR, tłumaczenia tekstu, a nawet pobierania wideo z internetu.

Ponadto, w Wise Toys znajdziemy wyszukiwarkę plików, kalkulator walutowy, edytor do kompresji plików graficznych, a także co jest bardzo przydatne to wbudowany schowek (clipboard manager). Nie zabrakło też narzędzi do wykonywania rzutów ekranu, generowania haseł