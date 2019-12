WSCC - Windows System Control Center to darmowe oprogramowanie do zarządzania narzędziami udostępnianych w różnych pakietach. Program ten kontroluje, organizuje i umożliwia również instalacje aplikacji, które dostępne są w pakiecie System Windows Sysinternals Suite i NirSoft Utilities. Dzięki WSCC otrzymujemy wygodniejszy i lepszy dostęp do narzędzi.



Program nie wymaga instalacji i do pobierania narzędzie wykorzystuje protokół HTTP. Obecnie w jego pakiecie znajdziemy ponad 250 różnych aplikacji, które są niezbędne dla każdego użytkownika. Windows System Control Center oferuje też szybki dostęp do usług i narzędzi w systemie Windows. Wśród nich warto wymienić między innymi zarządzanie użytkownikami i komputerem, CHKDISK, edytor rejestru systemowego, zapora czy dziennik zdarzeń.



Aplikacja posiada też przydatne funkcje do zarządzania procesami i aplikacjami uruchamianymi wraz ze startem systemu Windows. Oprócz tego w jego zasobach znajdziemy też programy do odczytywania najważniejszych informacji o komputerze i wszystkich w nim zainstalowanych podzespołach bazowych. Windows System Control Center to niezbędny zestaw narzędzi dla każdego użytkownika!