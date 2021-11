Windows 10 Media Creation Tool

Windows Installation Media Creation Tool (Instalator systemu Windows 10) to narzędzie, dzięki któremu użytkownik może w szybki i bezpieczny sposób utworzyć nośnik instalacyjny systemu Windows 10. Co ważne, program pobiera niezbędne pliki z serwerów Microsoftu, a więc nie jest wymagane posiadanie odpowiedniego obrazu ISO.



Narzędzie przygotowano dla osób, które posiadają licencję na system Windows 10 ale nie są w posiadaniu fizycznego nośnika (np. DVD). Po uruchomieniu programu wystarczy wybrać język systemu (na liście znajdziemy m. in. polski), edycję oraz architekturę (32 lub 64-bit).



Po wybraniu parametrów systemu należy określić czy system ma być zapisany w postaci obrazu ISO czy zapisany na nośniku zewnętrznym. Po wyborze tej drugiej opcji można przygotować bootowalny dysk USB.



Narzędzie działa na komputerach z Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7. Do utworzenia nośnika instalacyjnego niezbędny jest klucz produktu Windows.



Jeżeli posiadasz system Windows 8/8.1 to podczas instalacji nie musisz podawać klucza do Windows 10 - uaktualnienie przebiegnie automatycznie.





Uwaga:

Na liście rozwijanej znajduje się również specjalna wersja programu umożliwiająca pobranie systemu Windows 8.1 (w różnych edycjach).