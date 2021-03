URL Disabler to niewielkie oraz darmowe narzędzie przeznaczone do blokowania wybranych stron i serwisów internetowych na komputerach z Windowsem. Z łatwością pozwala ono zablokować wybrane adresy URL, dzięki czemu nie będzie możliwe ich otworzenie w przeglądarkach Google Chrome, Firefox i Edge.

Program jest banalnie prosty w użyciu i dostępny w polskiej wersji językowej co z pewnością ucieszy mniej doświadczonych użytkowników komputera. Z jego pomocą za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć myszką zablokujemy np. naszemu dziecku dostęp do niebezpiecznych stron internetowych lub takich, które zawierają nieodpowiednie dla niego treści. Zastosowań URL Disablera może być naprawdę wiele, a sprzyja temu fakt, że jest on w pełni bezpłatny i legalnie wykorzystać go można w firmie czy szkole.

Chcąc zablokować wybrany adres URL należy go wkleić w polu tekstowym w głównym oknie programu, a następnie dodać go do listy i zastosować zmiany. Teraz wystarczy już tylko uruchomić ponownie przeglądarki internetowe, aby przekonać się, że zdefiniowane strony internetowe nie są możliwe do otworzenia.

URL Disabler umożliwia pracę w dwóch trybach. Pierwszy z nich to blokowanie wybranych URL-i. Drugi natomiast pozwala użytkownikowi na otworzenie jedynie tych serwisów, które zdefiniowane zostały w programie na tzw. białej liście. Co istotne, narzędzie daje możliwość wyboru, na których przeglądarkach mają zostać zastosowane zmiany. Oferowana jest także opcja wyłączenia pobierania plików

Narzędzie nie wymaga instalacji i oferuje funkcje importu/eksportu konfiguracji, co umożliwia jego łatwe przenoszenie pomiędzy wieloma komputerami.

- darmowe i skuteczne narzędzie do blokowania adresów URL- wspiera najpopularniejsze przeglądarki: Google Chrome, Firefox i Edge- pozwala blokować możliwość pobierania plików- umożliwia wygodne przenoszenie konfiguracji pomiędzy komputerami- nie wymaga instalacji