SugarSync to bezpłatna aplikacja do udostępniania i przechowywania plików na zewnętrznym serwerze. Stanowi ona godną konkurencję dla najpopularniejszego obecnie programu Dropbox. Wielkość wysyłanego pliku nie ma tutaj żadnego znaczenia i w ramach darmowego konta, użytkownik ma do dyspozycji 5GB przestrzeni na wirtualnym dysku. W dodatku umożliwia synchronizowanie każdego pliku i folderu oraz danych znajdujących się w urządzeniu mobilnym.



SugarSync został wyposażony w nowoczesną technologię umożliwiającą przesyłanie i udostępnianie plików w chmurze, zachowując przy tym pełne bezpieczeństwo danych. Tak jak w programie Dropbox, tworzymy wirtualny katalog, w którym zamieszczamy nasze wszystkie dane. Wszystkie dodane pliki są automatycznie udostępniane w sieci i widoczne dla znajomych oraz innych osób.



Aplikacja oferuje możliwość dzielenia się plikami zabezpieczonymi specjalnym hasłem, a także wspiera wirtualne maszyny i serwis społecznościowy Facebook, na którym możemy w pełni synchronizować nasze dane. SugarSync posiada czytelny i przejrzysty menedżer do zarządzania wirtualnym katalogiem.



Uwaga:

Aby w pełni korzystać z aplikacji, należy dokonać darmowej rejestracji z oficjalnej strony producenta.