Steganos Password Manager to zaawansowany menadżer haseł. Program umożliwia tworzenie profili i zapisywanie w nich haseł dostępowych. Każdy z profili dodatkowo chroniony jest hasłem w celu zabezpieczenia znajdujących się w nim danych.

Program automatycznie integruje się z przeglądarkami Microsoft Internet Explorer i Mozilla Firefox. W momencie gdy użytkownik odwiedza stronę z logowaniem i wpisze dane może wybrać z menu podręcznego opcję dodania loginu i hasła do menadżera. W ten sposób za każdym razem gdy dana strona zostanie odwiedzona, automatycznie uaktywnią się dane do logowania. Nie będą one jednak dostępne w momencie gdy program Steganos Password Manager jest wyłączony. Taka metoda zabezpieczania haseł jest znacznie bezpieczniejsza od zapamiętywania ich w przeglądarce.

Dostęp do danych logowania możliwy jest jedynie po uruchomieniu programu który działa w tle i podaniu hasła dostępowego. Ponadto aplikacja umożliwia dodawanie kategorii do profili, archiwizację plików z danymi, a także synchronizację z urządzeniami mobilnymi typu Pocket PC.

Nowością w programie Steganos Password Manager jest możliwość wygenerowania haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwa o wybranej przez siebie długości, liczbie cyfr, liter i znaków specjalnych. Aplikacja posiada odświeżony interfejs użytkownika, który pozwala wygodnie nawigować.

Kolejną ciekawą funkcją programu jest PasswordManagerPortable. Tryb ten pozwala na stworzenie przenośnej wersji aplikacji dzięki czemu można ją zabrać np. na pendrive. W ten sposób można w bezpieczny sposób korzystać z zapisanych haseł na obcym komputerze.

Wersja testowa pozwala na 30 dni darmowego testowania. Wymaga ona podania klucza produktu który można wygenerować na stronie producenta.