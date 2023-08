GraphPad Prism

Prism to preferowane rozwiązanie do analizy i tworzenia wykresów stworzone specjalnie do badań naukowych.

Wraz z aplikacją możemy dołączyć do czołowych naukowców na świecie i odkrywać, w jaki sposób można korzystać z Prism, aby zaoszczędzić czas, dokonywać trafniejszych wyborów analitycznych oraz elegancko rysować i prezentować swoje badania naukowe.

Prism jest specjalnie sformatowany pod kątem analiz, które zamierzamy uruchomić, w tym analizy danych ilościowych i kategorycznych. Ułatwia to prawidłowe wprowadzanie danych, wybór odpowiednich analiz i tworzenie oszałamiających wykresów.

Prism przedstawia obszerną bibliotekę analiz od testów powszechnych do wysoce specyficznych, jedno-, dwu- i trójczynnikowej ANOVA, regresja liniowa i nieliniowa. Każda analiza zawiera listę kontrolną, która pomoże nam zrozumieć wymagane założenia statystyczne i potwierdzić, że wybrałeś odpowiedni test.

ozumieć, dlaczego należy wykonywać określone analizy i jak interpretować wyniki.

Prism zajmie się również kodowaniem.. Wykresy i wyniki są automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym. Wszelkie zmiany danych i analiz — bezpośrednie wprowadzanie danych, pomijanie błędnych danych, poprawianie literówek lub zmiana opcji analizy — są natychmiast odzwierciedlane w wynikach, wykresach i układach.

Możemy automatycznie dodawać do analizy wiele porównań parami za pomocą jednego kliknięcia. Aby uzyskać opcje dostosowywania tych linii i gwiazdek, po prostu kliknij ponownie przycisk paska narzędzi. Dokonaj korekty danych lub analizy, a wyniki wyświetlane na wykresie zostaną automatycznie zaktualizowane.

Aby uzyskać dostęp do próbnej wersji, musimy założyć bezpłatne konto na stronie producenta.