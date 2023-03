Opis PDFcamp Printer 3.0

PDFcamp Printer - to łatwe i szybkie narzędzie do tworzenia plików w formacie PDF. Program konwertuje pliki takie jak: DOC, DOCX, XLS, xlsx, PPT, PPTX, TXT oraz HTML do postaci PDF. Cała procedura odbywa się za pomocą jednego kliknięcia.



Funkcje programu:

- program instaluje się jako wirtualna drukarka PDF co pozwala na szybkie tworzenie dokumentów,

- tworzenie pliku PDF z dowolnej aplikacji z funkcją drukowania,

- ustawianie rozmiaru stron oraz rozdzielczości,

- możliwość skompresowania tekstu i grafiki,

- edycja strony informacyjnej (tytuł dokumentu, temat, autor i słowa kluczowe),

- integracja z programami MS Outlock oraz Outlock Express w celu automatycznego dodawania plików PDF do wiadomości e-mail,

- możliwość założenia hasła do powstałego pliku (128 bitowe szyfrowanie),

- ustawianie uprawnień do pliku w celu ograniczenia drukowania, kopiowania oraz dokonywania zmian w dokumencie,

- możliwość dodowania/usuwania poszczególnych stron,

- obsługa hiperłączy.