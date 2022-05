NoVirusThanks DLL Uninjector to niewielkie narzędzie do wyłączania bibliotek DLL wykorzystywanych przez pewne procesy, które mogą należeć chociażby do plików malware. Ułatwi to tym samym pozbycie się z systemu szkodliwego oprogramowania. Obsługa programu sprowadza się do wskazania ścieżki do podejrzanego pliku i kliknięcia przycisku Unload.