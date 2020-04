MozillaCacheView to lekki i prosty w obsłudze program do odczytywania i przeglądania katalogu cache przeglądarek internetowych – Mozilla Firefox i Netscape. Program wyświetla listę wszystkich plików, które są przechowywane w pamięci cache.



MozillaCacheView wyświetla nazwę pliku, jego typ, rozmiar, datę utworzenia i ostatniej modyfikacji, dokładną nazwę serwera, a także podaje mnóstwo innych przydatnych informacji odnośnie pliku. Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni element z pamięci podręcznej i wyodrębnić dowolną ilość danych do innego katalogu lub skopiować ich adresy URL do schowka systemowego.



Znajdziemy w nim również wbudowaną przeglądarkę danych, filtry do podglądu plików, a także wiele innych funkcji do ukrywania niektórych typów plików na utworzonej liście. MozillaCacheView tworzy również szczegółowy raport w formie pliku HTML, w którym otrzymujemy łatwiejszy dostęp do serwerów i adresów URL.

