Lucion FileCenter to rozbudowany program do zarządzania wszystkimi rodzajami plików na komputerze. Za pomocą tego narzędzia możemy przeglądać, skanować, organizować, modyfikować, a nawet archiwizować różne dokumenty i inne pliki. Oferuje też możliwość łatwego wyszukiwania i konwertowania danych do odpowiedniego formatu.



Program Lucion FileCenter posiada przyjazny i wygodny w obsłudze menadżer plików, za pomocą którego zarządzamy wszystkimi danymi znajdującymi się na dysku twardym i zewnętrznych urządzeniach przenośnych typu pendrive czy karty pamięci SD. Grupuje pliki w poszczególne zbiory, które przechowują niezbędne informacje o zdjęciach, filmach, muzyki czy dokumentach PDF.



Aplikacja pozwala na kopiowanie, wklejanie i usuwanie plików, a także szyfrowanie i zabezpieczanie danych. Zawiera przydatne funkcje do zarządzania dokumentami PDF, które umożliwiają wygodne skanowanie dokumentów, dzielenie i łączenie stron oraz przeglądanie ich zawartości. Posiada też możliwość wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu klienta pocztowego. Nie zabrakło w nim wbudowanego modułu OCR do rozpoznawania tekstu.



Warto również wspomnieć o zaawansowanym module wyszukującym dane na komputerze. Opiera się on na nowoczesnym silniku indeksującym całą zawartość dysku twardego lub wybranych przez użytkownika partycji lub katalogów. Podczas skanowania dysku możemy dowolnie zdefiniować kryteria wyszukiwania (typ pliku, nazwa), a po zakończeniu tego procesu otrzymujemy czytelną i przejrzystą listę z wynikami.