KFK to darmowa aplikacja, której zadaniem jest dzielenie dużych plików na mniejsze kawałki oraz ponowne łączenie ich w jeden większy plik.



Dzięki przyjaznemu interfejsowi program jest bardzo łatwy w obsłudze. Wybierając zakładkę „Podziel”, następnie w oknie tekstowym – „Plik do podziału” wpisujemy ścieżkę dostępu do miejsca w którym jest on umiejscowiony. Możemy również wybrać określone miejsce, za pomocą przycisku „Przeglądaj”. W identyczny sposób określamy miejsce do którego ma zostać zapisany wynik pracy programu, z tym że ścieżka dostępu pojawi się w oknie „Folder docelowy”. Dzięki dostępnym opcjom, KFK pozwala określić na ile części ma zostać podzielony plik oraz jaki rozmiar powinna mieć każda z nich. Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego zapisu na nośniku CD/DVD oraz utworzenia pliku scalającego podzielone fragmenty. Proces scalania można wykonać również z poziomu aplikacji, w tym celu należy przejść do zakładki „Scalaj” i analogicznie do czynności wykonywanych w przypadku dzielenia plików, wybrać miejsce w którym znajdują się podzielone pliki oraz katalog do którego ma zostać zapisany scalony obiekt.