to oprogramowanie do zbierania informacji o każdej odwiedzonej stronie internetowej. Hunchly automatycznie gromadzi, dokumentuje i dodaje adnotacje do każdej odwiedzanej strony internetowej.

Program Hunchly automatycznie śledzi adres URL, sygnatury czasowe i hashuje każdą stronę odwiedzaną podczas dochodzenia. Oszczędza to godziny poświęcane na dokumentację, dzięki czemu masz więcej czasu na wykonywanie czynności dochodzeniowych.

Hunchly zawiera narzędzia do szybkiego tworzenia pakietów informacyjnych dla sądu. Skompiluj dowody, które musisz ujawnić, i wiedz, że obejmuje to całą historię medycyny sądowej. Podpisywanie dowodów Hunchly'ego pozwala stronie trzeciej na łatwe potwierdzenie przesłanych przez Ciebie dowodów.

W Hunchly możemy szybko i łatwo tworzyć raporty i wysyłać je bezpośrednio do swoich klientów. Potężna funkcja wyszukiwania pełnotekstowego umożliwia łatwe przeszukiwanie przechowywanych danych.

Hunchly API umożliwia pobieranie danych do innych narzędzi, takich jak Maltego, Spiderfoot, Recon NG i innych. Automatycznie tworzy przejrzystą ścieżkę audytu, dzięki czemu możemy łatwo wykazać wszystkie kroki podjęte podczas analizy finansowej.