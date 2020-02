FlashBoot to niezbędne narzędzie do tworzenia samobootujących się urządzeń przenośnych typu pendrive czy karty pamięci podłączanych przez wyjście USB. Dzięki tej aplikacji stworzymy samouruchamiający się system operacyjny lub inne narzędzie działające tylko po uruchomieniu komputera. W tym wypadku mogą to być programy antywirusowe lub inne oprogramowania do zarządzania dyskami twardymi.



Bez problemów skonwertujemy płytę instalacyjną systemu Windows XP, Vista lub 7 do dowolnego urządzenia USB. Program umożliwia też tworzenie duplikatów dysków, czyli kopiowanie całej zawartości z jednego samouruchamiającego się pendrive do drugiego.



Program jest niezbędny, gdy zamierzamy zainstalować system bez korzystania z napędu CD/ DVD. Wówczas wystarczy uruchomić FlashBoot i wybrać odpowiedni tryb konwersji: CD na USB, stacja dyskietek na USB, USB na USB lub ewentualnie tworzenie systemu w wersji LIVE CD, nie wymagającego instalacji. Następnie wystarczy wybrać system z płyty lub z pliku ISO i aplikacja automatycznie dokona szybkiego formatu i konwersji danych do podłączonego urządzenia USB.