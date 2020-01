FinePrint to rozbudowane narzędzie służące do obsługi drukarki. Dzięki specjalnym funkcją program pozwala na wydruk wielu stron tekstu na jednej kartce papieru (od 2 do 8 stron). Aplikacja umożliwia dostosowanie rozmiarów marginesów, zarządzanie nasyceniem kolorów, wydruk obustronny, wstawianie stopek i nagłówków z wybranych przez siebie plików graficznych, skalowanie papieru, indeksowanie dokumentów i wiele innych opcji. Drukowane strony możemy zapisać do formatów: TIFF, JPEG, BMP.



Korzystanie z tego programu to nie tylko oszczędność papieru ale przede wszystkim szybsze drukowanie oraz mniej zużyty tuner.



Wybrane możliwości programu:



- Podgląd wydruku: Uniwersalny podgląd wydruku z możliwością edycji. Z łatwością dodaje puste strony, kasuje strony, i zmienia kolejność druku.



- Oszczędzanie atramentu: Dostarcza możliwości konwersji kolorowego tekstu w czarny oraz opuszczenie grafiki.



- Kilka stron na jednym arkuszu: Drukuje kilka (2,4 lub 8) stron dokumentu na pojedynczej kartce papieru.



- Fligranowe nagłówki oraz stopki: Znaki wodne, nagłówki oraz stopki pozwalają na oznaczenie dokumentów datą, czasem, zmiennymi systemowymi oraz własnym tekstem.



- Formularze oraz papiery firmowe: Pozwala na uproszczone tworzenie formularzy elektronicznych i papierów firmowych. Możliwość podglądu pozwala zobaczyć wynik końcowy przed samym wydrukiem, tak aby zapewnić poprawne wyrównanie.



- Łączenie zadań wydruków: Pozwala na łączenie kilku dokumentów w jedno zadanie wydruku. To może być przydatne przy tworzeniu broszur opartych na stronach internetowych, itp.



- Zapis plików: Zapis stron i zadań w formacie TIFF, JPEG, BMP, tekst oraz FP formacie.



- Wspomaganie schowka: Jakikolwiek wydruk wyjściowy może zostać skopiowany do schowka w celu łatwego wstawiania w innych aplikacjach.



- Wspomaganie dwustronnego druku: Możliwość tworzenia broszur oraz podwójnego druku jest udostępniona we wszystkich typach dokumentów i drukarek. Broszury tworzą możliwość profesjonalnej modyfikacji wszystkich dokumentów. Są również proste w użytkowaniu i przenoszeniu. Dwustronny druk obniża zużycie papieru do połowy oraz zmniejsza wagę dokumentów w podróży.



- Skalowanie arkusza: Pozwala na skalowanie dużych arkuszy do fomatu np. firmówka lub A4.



- Nastawialne marginesy: Nastawianie marginesów pozwala na zwiększenie wielkości czcionki w celu ulepszenia czytelności, zwiększając zarówno płaszczyznę druku strony.



- Wspomaganie sztabików wewnętrznych: Zdolność wspomagania sztabików wewnętrznych pozwala na wiązanie dokumentów.



- Wielokrotne FinePrinters: Wielokrotne Fineprinters mogą być tworzone. To pozwala na tworzenie "wirtualnych drukarek", które mają różne ustawienia wstępne. Na przykład możecie mieć Państwo "drukarkę do bukletów", która automatycznie drukuje broszury, lub "drukarkę do firmówek", która drukuje Państwa "firmówki" bez nagłówka dialogowego FinePrint.



- Łatwa instalacja na jakikolwiek serwer z Windowsami: Instalacja na serwerze, jako drukarki współużytkowanej, w celu łatwego użytkowanie grupowego i firmowego wdrażania.